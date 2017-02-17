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На смертях в ДТП Эстония рассчитывает сэкономить 0,5 млрд евро

Экономика
В отличие от прежней программы, где ответственность за безопасность движения возлагалась исключительно на его участников, в новой программе вводится концепция «нулевой видимости»

Таллин, 17 февраля 2017, 12:48 — REGNUM  Правительство Эстонии утвердило новую госпрограмму по безопасности дорожного движения, конечной целью которой заявлено сохранение в период 2016—2025 годов, по крайней мере, 254 человеческих жизней и избежание серьезных травм, по крайней мере, для 950 человек. Об этом ИА REGNUM сегодня, 17 февраля, сообщили в канцелярии правительства Эстонии, отметив, что прежняя программа оказалась не выполненной по поставленным целям и необходимы изменения.

По словам министра экономики и инфраструктуры, члена правящей Центристской партии Кадри Симсон, поставленные цели — добиться в период 2010—2014 годов снижения числа пострадавших в ДТП не менее чем на 1500 случаев — оказалась невыполненной. Прежняя программа реализована по своим целям на 53%, а 17% запланированных действий оказались вообще не затронуты. С учетом того, что ДТП со смертельным исходом наносит ущерб Эстонии на сумму 2 млн евро на один случай, новая программа рассчитывает сэкономить госбюджету порядка 521 млн евро за 10 лет.

В отличие от прежней программы, где ответственность за безопасность движения возлагалась исключительно на его участников, в новой программе вводится концепция «нулевой видимости». Она подразумевает, что не только участник движения — водитель или пешеход — ответственен за случившееся, но и отвечающие за возведение дорожной инфраструктуры и систем дорожной безопасности учреждения. Предлагается ввести более жесткие регламенты для таких организаций, а местным самоуправлениям дать больше прав по требованию с таких организаций установки дополнительных систем безопасности. В то же время участники дорожного движения по-прежнему несут ответственность за соблюдение правил дорожного движения. При составлении программы решено учитывать также сезонные особенности различных участков трасс.

Программа безопасности дорожного движения финансируется из республиканского бюджета и частично из бюджетов местных органов власти. В период 2016—2019 годов для выполнения новой программы потребуется в общей сложности 18,5 млн евро, из которых госбюджет представляет 11,5 млн евро.

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