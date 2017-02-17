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Зарплаты бюджетникам Якутии увеличить обещали, осталось найти на это деньги

Экономика
Когда и на сколько увеличат зарплаты, неизвестно
Якутск, Якутия
synchroswimr
Якутск, Якутия

Якутск, 17 февраля 2017, 12:30 — REGNUM  В Якутии собираются увеличить зарплаты работникам бюджетной сферы. Но когда это будет сделано и где возьмут средства на эти цели, пока неизвестно. Руководители двух бюджетных учреждений сообщили корреспондент ИА REGNUM, что пока им ни сроков, ни процентов и сумм повышения не озвучивали. Но в пресс-службе министерства экономики заверили, что увеличение зарплат бюджетникам обязательно будет.

Якутск, Якутия
synchroswimr
Якутск, Якутия

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Информированный источник в региональном парламенте пояснил, что пока денег на повышение зарплат бюджетникам в казне республики не предусмотрено, и соответствующие корректировки в бюджет на ближайшем заседании Госсобрания не будут вноситься. Скорее всего, средства на повышение зарплат предусмотрят на следующей сессии, предположил собеседник ИА REGNUM.

Главврач Нерюнгринской центральной районной больницы Нюргун Степанов рассказал, что, по плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения здравоохранения, средства на повышение зарплат в исполнение майских указов президента заложены.

«К 2018 году зарплаты бюджетников должны составлять не менее 200% от средней зарплаты в регионе, и мы эти показатели выполняем, — рассказал Степанов. — За январь средняя зарплат наших врачей составила 79 457 рублей, среднего персонала — 36 799 рублей, массового — 23 218».

Но пока распоряжений из республиканского министерства финансов о дальнейшем увеличении зарплат не поступало, констатировал при этом главврач. По его словам, пока ещё ведётся разработка положения о новой системе оплаты труда медработников, в результате реализации которого должна подрасти зарплата персонала учреждений здравоохранения.

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Директор республиканского лицея, депутат регионального парламента Иван Шамаев сообщил, что пока никакой информации о грядущем увеличении зарплат не поступало. И вообще с 1 сентября 2016 года с переходом на отраслевую систему оплаты труда существовал риск, что она станет меньше, но потом для учреждения образования предусмотрели компромисс, введя для учителей коэффициент. В итоге размер фонда оплаты труда лицея остался прежним.

«Надо майские указы подписывать, но при этом не ввязываться в международные конфликты», — резюмировал Иван Шамаев.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджетникам Нижегородской области в 2017 году намерены увеличить зарплаты на 15−36%. Максимальное повышение с 1 января ждёт врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование. Оплата труда среднему медперсоналу увеличат на 26,8%, младшему — на 22,9%. А вот на повышение заработной платы бюджетникам Камчатки денег в дотационном бюджете региона нет.

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