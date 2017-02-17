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СМИ: ОПЕК может сократить добычу нефти еще больше

Экономика
...если мировые запасы черного золота не упадут до необходимых объемов

Эр-Рияд, 17 февраля 2017, 16:13 — REGNUM  В последнее время нефтедобывающие страны все чаще стали говорить о необходимости продления действия соглашения о сокращении уровня добычи нефти до конца 2017 года. Так, агентство Reuters со ссылкой на свои источники пишет, что ОПЕК вместе с 11 странами, не входящими в картель, может продолжить уменьшать объемы нефтепроизводства или даже увеличить сокращения с июля. Это возможно, если мировые запасы нефти не снизятся до намеченного ОПЕК уровня.

В конце прошлого года сначала ОПЕК решила сократить объемы добычи черного золото почти на 1,2 млн баррелей в сутки. Потом к этому соглашению присоединились еще 11 нефтедобывающих стран, включая Россию. Их доля — почти 600 тыс. баррелей в сутки, одна только РФ уменьшает производство на 300 тыс. баррелей. Сделка вступила в силу с 1 января 2017 года и рассчитана на первые шесть месяцев с возможностью ее продления.

Таким образом, говорит один из собеседников издания, глобальные нефтяные запасы должны снизиться на 300 млн баррелей, что является средним уровнем за последние пять лет. Страны ОПЕК и не ОПЕК должны выполнить условия на все 100%, чтобы спрос на энергоноситель вновь «стал здоровым».

«Вопрос лишь в том, на сколько они (запасы — прим.ред.) падают? Чтобы это выяснить, необходимо подождать и посмотреть», — сказал источник.

Отмечается, что в следующий раз ОПЕК соберется 25 мая для того, чтобы определить свою позицию относительно сокращения производства и, возможно, даже привлечь новых участников к соглашению. Лидер по объемам производства в нефтяном картеле — Саудовская Аравия — в январе уже смог реализовать 93% планов по уменьшению производства. По мнению Эр-Рияда и еще ряда стран, мировые запасы должны упасть до среднего уровня за последние пять лет.

Как объяснил один из собеседников, довольно просто посчитать, на сколько сократятся запасы черного золота. Однако необходимо также получить точные данные о мировых запасах и других факторах, влияющих на рынок, а на это требуется много времени, и неясно, будут ли эти данные к очередному заседанию ОПЕК. Иными словами, непонятно, будут ли сведения, на основании которых члены картеля смогут принимать какие-то дальнейшие меры по стабилизации рынка.

В то же время важно обратить внимание и на другую тенденцию. Те страны, которые подписали соглашение о сокращении объемов добычи нефти, способствуют уменьшению запасов среднетяжелой и тяжелой нефти. Главное, что результаты по уменьшению запасов этих видов черного золота будут видны не сразу, считает еще один собеседник агентства.

А США, которые производят в основном легкую нефть, наращивают добычу и экспорт. Это, в свою очередь, привело к падению запасов нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке страны. Но чтобы эта тенденция продолжилась, соглашение ОПЕК должно действовать дольше первого полугодия, потому что в первом квартале американские нефтеперерабатывающие заводы будут работать больше, что может привести к увеличению запасов. Поэтому, как полагает эксперт по энергетике Ричард Мэллинсон (Richard Mallinson), даже если окажется, что нефтяной картель достиг своей цели, велика вероятность того, что ОПЕК захочет продлить соглашение.

Как писало ИА REGNUM, министр нефти и горнодобывающей промышленности Венесуэлы Нельсон Мартинес заявил, что сделка нефтедобытчиков положительным образом влияет на рынок. Условия сделки выполнены уже более чем на 80%. Рынок, по мнению министра, восстанавливается, поэтому латиноамериканская страна, наиболее пострадавшая от обвала цен на энергоноситель, надеется, что эта тенденция продолжится.

Ранее также Иран призвал своих партнеров продлить соглашение на последние шесть месяцев. Кроме того, и российская сторона делала подобные заявления, обосновывая это эффективностью сделки. Представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков говорил, что расширение срока действия сделки вполне возможно, однако для начала надо будет проанализировать результаты по итогам первого полугодия.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла: нефтяная сделка по сокращению добычи необходима рынку

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