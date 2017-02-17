Инфляция в России пробила психологическую отметку — Путин

Ново-Огарево, Московская область, , 12:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин фиксирует снижение темпов роста инфляции и поручил правительству РФ найти сбалансированные решения, которые позволят в дальнейшем обеспечить ее снижение.

«В феврале этого года показатель (по инфляции) в годовом выражении пробил психологическую отметку в 5%, стал ниже, на 13 февраля это уже 4,72%», — сказал он на совещании.

По словам Путина, «сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйства, что, в свою очередь, должно способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан России».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Орешкину вести системную работу по таргетированию инфляции.

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