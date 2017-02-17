Переселение жителей Пензы из обрушенного дома стало головной болью властей

Пенза, , 11:53 — REGNUM В Пензе 16 февраля возле многоквартирного дома № 35 на улице Ударной, где в январе 2016 года обрушился первый подъезд, высадился десант чиновников с целью уговорить жителей переехать в маневренный фонд муниципалитета, сообщает ИА REGNUM.

«По дому № 35 на улице Ударной заказана экспертиза и завтра она будет готова. Сейчас представители Департамента ЖКХ и администрации Октябрьского района обошли второй подъезд. Из 44 жилых помещений, которые там находятся, собственники только в 14 помещениях, в шести — проживают родственники собственников, в 10 — вообще никто не проживает, и в 14 — находятся те, кто снимают в аренду данное жилье. В настоящее время у нас есть в маневренном фонде 18 комнат, которые отвечают всем требованиям по санитарным нормам, и они готовы для заселения. Жителям будет оказана помощь при переезде. Кроме того, готовим предложение на сессию Пензенской городской Думы о выделении дополнительных средств для ремонта порядка 50 квартир», — заявил начальник Управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин.

Читайте также: В Пензенской области квартиры для переселенцев отдают чиновникам

«О состоянии фонда вы судите по рассказам людей, которые сами там не были», — в очередной раз попробовал уговорить собственников жилых помещений переехать в маневренный жилой фонд замглавы администрации Пензы Юрий Ильин».

В ходе разговора с представителями власти выяснилось, что собственники не вносят плату за содержание жилого помещения. Как доказательство этого — стопка квитанций на подоконнике в подъезде с указанием долга. У многих он превышает 4−5 тыс. рублей при среднем начислении 200 рублей в месяц. Кроме того, у многих имеется задолженность по оплате за воду и электричество, отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, многоквартирный жилой дом № 35 по улице Ударной в Пензе был признан аварийным и подлежащим реконструкции 16 декабря 2015 года. Как поясняют в мэрии, поскольку данное решение принято в 2015 году, проведение мероприятий по реконструкции данного дома в рамках ФЗ от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» не представляется возможным в силу требований региональной программы по переселению реализуемой в настоящее время, согласно которой одним из условий для включения дома в программу является признание дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции до 2012 года.

Реконструкция собственниками жилых помещений не была произведена, поскольку на общем собрании собственников не было принято решение о реконструкции дома. 26 апреля 2016 года управляющей организацией ЖЭМУП №7 проведено общее собрание собственников, на котором предложено определить порядок финансирования работ по реконструкции, однако от проведения каких-либо работ собственники отказались.

После обрушения кладки первого подъезда 19 января 2016 года проведено заседание комиссии по ЧС Пензы, на котором принято решение в целях предотвращения возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью проживающих в доме граждан, проведения работ по реконструкции вышеуказанного дома в кратчайшее время предоставить жилые помещения для временного проживания в муниципальном маневренном фонде собственникам и зарегистрированным лицам, проживающим в жилых помещениях первого подъезда указанного многоквартирного дома.

«Жителям, проживающим в 43 жилых помещениях первого подъезда, администрацией Пензы предложены благоустроенные помещения маневренного фонда. Собственники 10-ти жилых помещений приняли решение о переезде в данные помещения, в 10 квартирах собственники постоянно не проживали, у собственников 23 квартир имеется другое жилье», — прокомментировали в мэрии.

В связи с длительным выездом жителей (последний гражданин выехал только 26 января 2017 года) произошло ухудшение состояния конструктивных элементов дома, вследствие чего в настоящее время оказалось невозможным выполнение комплекса мероприятий по реконструкции намеченных ранее. Администрацией Пензы приняты меры по ограждению первого подъезда металлическим забором, предотвращению доступа лиц в аварийные помещения.

МКУ «Департамент ЖКХ Пензы» и администрацией Октябрьского района проводится поквартирный обход для определения лиц, проживающих в указанном доме.

Собственники у которых жилое помещение в данном доме единственное, могут обратиться в администрацию города Пензы с заявлением и представлением документов, в соответствии с положением о порядке предоставления жилой площади в муниципальном маневренном жилищном фонде, утвержденным решением Пензенской городской думы от 30.06.2005 № 134−12/4, о заселении в жилые помещения для временного проживания в муниципальном маневренном жилищном фонде Пензы.

В настоящее время заказана экспертиза по подготовке технического заключения о состоянии основных строительных конструкций многоквартирного дома № 35 по ул. Ударной в Пензе.

Напомним, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ Пензенской области в 2017 году выделено около 8 млн рублей на продолжение реализации программы переселения из аварийного жилья.

22 декабря 2016 года в правительстве Пензенской области было заявлено, что переселение граждан из аварийного жилья будет выполнено в срок. По данным начальника Управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаила Панюхина, реализация мероприятий по программе расселения граждан из аварийного жил фонда осуществляется строго по плану, в соответствии с графиком. В 2008 — 2012 годах общая сумма затрат в рамках долевого финансирования составила 2 млрд 100 млн рублей. За этот период было приобретено 1909 квартир, что позволило улучшить жилищные условия 4811 жителям региона.

В период с 2013 по 2017 годы в рамках региональных адресных программ планируется расселить 8729 граждан.

Михаил Панюхин, подводя итоги последних двух лет, отметил, что за это время были расселены жители аварийных домов в Пензе, Каменке и Сурске. Таким образом, 2131 граждан региона теперь проживают в безопасном и удобном жилье. По словам докладчика, работа по реализации программных мероприятий будет продолжена в следующем году и выполнена в срок.