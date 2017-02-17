Большая часть пенсионеров Эстонии заняты уходом за больными родственниками

Таллин, , 11:53 — REGNUM Министр социальных дел Эстонии, член Социал-демократической партии Кайа Ива предлагает увеличить государственную поддержку лицам, вынужденным помогать немощным родственникам и знакомым, поскольку из-за этого они не могут быть активными на рынке труда. Об этом ИА REGNUM сегодня, 17 февраля, сообщили в канцелярии правительства со ссылкой на итоги заседания Кабинета министров. Была обсуждена общая ситуация с такими лицами и выслушан обзор о работе группы по уменьшению нагрузки по уходу за 2016 год.

Комментируя прозвучавшие мнения, премьер-министр Эстонии, председатель левой Центристской партии Юри Ратас отметил, что уменьшения длительной нагрузки по уходу можно добиться только комплексным подходом: «Чрезмерная нагрузка по уходу является проблемой для многих людей, посвятивших себя помощи близким. Сейчас организация ухода лежит на плечах человека и членов его семьи. Государство должно прийти людям на помощь, а для этого необходимо системное решение». Решено, что конкретные предложения по политике в этой сфере будет представлены правительству в середине 2017 года.

Сообщается, что помощью или уходом за людьми с физической и иной немощью были заняты 84% людей в возрасте 50−74 лет, в основном, родственники такого лица. По данным Департамента статистики, в связи с уходом за членом семьи в Эстонии неактивными являются 17 300 человек в возрасте 15−74 лет.