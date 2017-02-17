Для председательства в ЕС Госканцелярия Эстонии арендует 65 машин BMW

Таллин, , 11:33 — REGNUM Государственная канцелярия Эстонии выбрала в качестве партнера на время председательства страны в Евросоюзе (июль-декабрь 2017 года) автодилера AS United Motors, у которого арендует для нужд прибывающих международных делегаций и топ-чиновников различных организаций ЕС 65 автомашин представительского премиум-класса марки BMW. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 февраля, в Госканцелярии, решение принято после проведения открытого конкурса, в котором участвовали три автопредприятия Эстонии. Предложения были высланы восьми, добавили в ведомстве.

В итоге было выбрано самое дешевое предложение — государство заплатит предприятию 1,1 млн евро. Фирма AS United Motorsi в добавок к машинам взяла на себя расходы на обеспечение машин автотопливом, страхование и техническое обслуживание.

В период председательства Эстонии в ЕС в стране пройдут более 20 общих для 28 стран-членов ЕС событий, включая встречи глав государств и министров ЕС, депутатов Европарламента. По первоначальным оценкам, в Эстонию прибудут порядка 300 тысяч зарубежных гостей, из которых порядка 1000 — представители ведущих СМИ.