ФАС оштрафовала МТС за использование стиля «Мегафона»

За нарушение закона о конкуренции МТС заплатит штраф в размере 250 тыс. рублей

Москва, , 11:31 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба оштрафовала МТС за использование фирменного стиля «Мегафона». Дело о нарушении антимонопольного законодательства ПАО «МТС» было возбуждено по заявлению ПАО «МегаФон», сообщили в ФАС.

В июле 2016 года комиссия ФАС признала реализацию ПАО «МТС» стартовых комплектов и СИМ-карт тарифа «Свободный» с использованием в их оформлении элементов фирменного стиля ПАО «МегаФон», в том числе цветовой гаммы, недобросовестной конкуренцией. Такие действия нарушают требования пункта 2 статьи 14.6 ФЗ «О защите конкуренции».

Согласно постановлению ФАС России, вынесенному по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 14.33 КоАП РФ, компания МТС должна заплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.