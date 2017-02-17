Народный банк Китая влил в национальную экономику $21,93 млрд

ЦБ КНР принимает дополнительные меры по снижению нагрузки на национальную валюту

Пекин, , 11:25 — REGNUM В целях поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке Народный банк Китая провел операции РЕПО на сумму 150 млрд юаней ($21,93 млрд).

Финансовые операции проведены на срок 14 дней, их доходность составит 2,35%. Согласно заявлению, опубликованному на сайте главного финансового регулятора Китая, принятые меры направлены на поддержание курса юаня, пишет «Синьхуа».

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно заявлению, размещенному на официальном сайте ЦБ КНР, по состоянию на 17 февраля паритетный курс юаня к доллару США составил 6,8456, таким образом национальная валюта КНР укрепилась четвертый день подряд.

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