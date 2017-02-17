Греф анонсировал снижение Сбербанком базовой ставки по ипотеке

Сочи, Краснодарский край, , 11:24 — REGNUM Базовая ставка по ипотечному кредитованию будет снижена Сбербанком с 20 февраля на один процентный пункт и составит 10,9%. С таким заявлением выступил глава кредитной организации Герман Греф на конференции «Инновации рынка недвижимости» сегодня, 17 февраля.

Греф пояснил, что решение о снижении уже принято. При покупке жилплощади у застройщиков процентная ставка составит 10,9%, а при покупке на вторичном рынке она будет находиться в пределах от 10,75 до 12,25%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля генеральный директор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник заявил, что ставки по ипотеке могут упасть ниже десяти процентов уже в этом году. По его прогнозам, в 2017—2018 гг. ставки по отдельным предложениям могут снизиться до девяти и даже до восьми процентов.

Комментируя тенденцию по снижению ставок, руководитель аналитического центра АИЖК Михаил Гольдберг отметил, что она находится в соответствии с экономическим состоянием в целом. По его мнению, в ближайшее время Банк России может ещё снизить ключевую ставку и, соответственно, снизится ставка по ипотеке.

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