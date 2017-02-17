Регистрация недвижимости в Приморском парке Ялты приостановлена

Ялта, Крым, , 11:23 — REGNUM Регистрация объектов недвижимости в Приморском парке Ялты приостановлена до определения статуса и утверждения границ территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 17 февраля в пресс-службе Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым со ссылкой на руководителя ведомства Александра Спиридонова.

На данный момент инспекторы Госкомрегистра провели инвентаризацию и завершают работы по административному обследованию объектов недвижимости и земельных участков на территории Приморского парка. Всего на территории парка зафиксированы 84 землепользования (составные земельные участки, имеющие один кадастровый номер, но состоящие из нескольких отдельных частей). На 17 участках в течение последних двух лет ведется строительство. В настоящее время проверяются еще 13 участков, причем по семи из них в ведомстве усматривают признаки нарушений земельного законодательства.

«Основными нарушениями в парке являются самовольное занятие и нецелевое использование участков. В двух случаях зафиксировано несоблюдение договоров аренды. Земельные участки общей площадью более 6 000 кв. м ограждены заборами, но территория не осваивается уже несколько лет, соответственно подписанные соглашения утратили силу. Все регистрационные действия сейчас приостановлены. Вопрос находится на личном контроле у главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Для его решения необходимо, прежде всего, определить статус территории парка, который не установлен с 2004 года», — отметил Александр Спиридонов.

Как сообщало ИА REGNUM, о ситуации с застройкой в Ялте, в том числе — в Приморском парке, Александр Спиридонов доложил главе республики в начале февраля. Тогда он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как критичную.

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Сергей Аксенов поставил перед Госкомрегистра задачу — проверить все решения, связанные со сделками по земле, за последние два с половиной года, и не только в Ялте. Проект Генплана перед принятием депутаты горсовета Ялты должны согласовать с правительством республики — также по решению Аксенова.

Аксенов обязал власти Ялты согласовать Генплан с правительством Крыма

7 февраля глава региона ввел запрет на ведение любого строительства в Приморском парке Ялты.

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