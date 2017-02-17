Одобрен протокол сотрудничества РФ с Египтом в сфере авиабезопасности

Сроки возобновления полетов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности

Москва, , 11:22 — REGNUM Правительством РФ одобрен проект протокола между правительствами России и Египта о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, сообщается на сайте на сайте правительства РФ.

Протоколом предусматривается участие российских специалистов в мероприятиях по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах Арабской Республики Египет, из которых российскими и египетскими авиакомпаниями предполагается выполнение полетов на территорию России.

Сроки возобновления полетов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности.