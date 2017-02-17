Госдума укажет Медведеву на проблемы финансирования всех отраслевых вузов

Москва, , 11:15 — REGNUM Госдума примет обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по проблемам финансирования отраслевых вузов, не только аграрных, но и медицинских, и в сфере культуры, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля. «Важно привлечь внимание в преддверии отчета правительства», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, указав на то, что финансирование осуществляется по остаточному принципу.

Он обратился к главам профильных комитетов — подготовить расширенный проект постановления, который касался бы всех отраслевых вузов, а не только аграрных.

Володин указал на то, что глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) предложенным вариантом постановления акцентировал внимание правительства на проблемах аграрных вузов, но проблема намного шире. «Действительно ситуация вопиющая, 42 тыс. рублей (цифры надо уточнить) приходится на одного студента сельскохозяйственного вуза, а если говорить о вузах, которые имеют отношение к Минобрнауки — 170 тыс. Как вы понимаете, разница сама за себя говорит», — сказал спикер Госдумы. Однако на этом фоне вызывающе выглядит то, что вузы Минздрава финансируются в объеме порядка 90 тыс. рублей. «Это вузы, где самые большие затраты на подготовку студента, будущего врача, почти в два раза меньше, чем вузы, имеющие отношение к министерству образования. Гуманитарные вузы, допустим, там для подготовки (нужны) парта и может планшет, а там лабораторное оборудование», — указал парламентарий.

С предложением доработать проект постановления выступил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). «В аграрных вузах финансирование на одного студента намного ниже, чем в других образовательных организациях высшего образования. Думаю, эта же проблема касается и других отраслевых вузов, в частности медицинских, в сфере культуры, в сфере транспорта, там тоже расходы на одного студента существенно ниже, чем в минобрсковских вузах», — констатировал он. «Я бы попросил комитет по образованию, может быть, расширить этот проект постановления и в целом обсудить проблему финансирования в отраслевых вузах», — предложил Жуков.

Госдума планировала обсудить обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу обеспечения качества образовательной деятельности аграрных вузов.

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