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Внешнеторговый оборот Таджикистана снизился на 17%

Экономика
Основные торговые партнеры – Россия и Казахстан

Душанбе, 17 февраля 2017, 10:51 — REGNUM  В январе 2017 года внешнеторговый оборот Таджикистана составил $252,3 млн (14,4 млрд рублей по текущему курсу), что на $51,6 млн (2,9 млрд рублей) или на 17% меньше, чем в январе 2016 года. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает ИА «Авеста».

Импорт упал на 23% и составил $185 млн (10,57 млрд рублей), снижение экспорта зафиксировано на уровне 5% — его объемы за первый месяц 2017 года оцениваются в $76 млн (4,3 млрд рублей).

С начала года основным торговым партнером Таджикистана по-прежнему остается Россия ($67 млн или 3,8 млрд рублей), а на втором месте с небольшим отставанием оказался Казахстан, объемы торговли с которым за прошедший месяц составили $61 млн (3,4 млрд рублей). C Китаем же в январе текущего года Таджикистан наторговал всего на $40 млн (2,3 млн рублей).

Источники издания отмечают, что снижение внешнеторгового оборота обусловлено сокращением импорта, в частности, муки и пшеницы, глинозема, нефти, машин и оборудования, древесины и изделий из нее.

Напомним, что по итогам 2016 года внешнеторговый оборот этой среднеазиатской страны составил $3 млрд 929,6 млн (224,57 млрд рублей по текущему курсу), на первом месте по товарообороту оказалась Россия — $1 млрд 33 млн (более 59 млрд рублей), на втором месте был Китай — $885 млн (50,57 млрд рублей) и только за ним следовал Казахстан, объем взаимной торговли с которым за прошедший год составил $676 млн (38,6 млрд рублей).

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