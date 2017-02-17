Vimpelсom получил новую кредитную линию в $2 млрд

Соглашение заключено на пять лет

Москва, , 10:37 — REGNUM

Группа VimpelCom заключила соглашение с пулом международных банков, согласно которому ей будет предоставлен кредит объёмом $2,1 млрд, сообщили в компании.

Уточняется, что сумма финансирования может быть увеличена до $2,25 млрд. Срок действия — пять лет.

Банки, названия которых не указываются, предоставят холдингу кредит в $562,5 млн и возобновляемую трёхлетнюю кредитную линию — до $1,69 млрд. В дальнейшем она может быть продлена ещё на два года.

Соглашение заключено взамен предыдущего от 2014 года, по которому финансирование составляло $1,8 млрд.

Компания VimpelCom Ltd контролирует телекоммуникационные активы в России, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии и на Украине. Также в Италии, Пакистане и в ряде африканских стран.

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