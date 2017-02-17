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Тверская область: В 2016 году 21 предприятие АПК рассчиталось с долгами

Экономика
В программе финансового оздоровления сегодня участвуют 29 сельхозтоваропроизводителей

Тверь, 17 февраля 2017, 10:25 — REGNUM  21 сельскохозяйственное предприятие Тверской области в 2016 году завершило реструктуризацию долгов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 17 февраля. Это стало итогом работы региональной комиссии по финансовому оздоровлению сельхозтоваропроизводителей.

Программа финансового оздоровления предприятий отрасли АПК реализуется в регионе с 2002 года. За прошедшие годы в ней участвовали 232 сельхозтоваропроизводителя, 73 из них — то есть 30% — сумели выполнить все условия реструктуризации задолженности и улучшить своё финансовое положение. Общая сумма погашенных долгов — более 140 млн рублей, списанных штрафов — около 280 млн. На данный момент участниками программы являются 29 предприятий АПК.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает важным, чтобы и другие предприятия АПК, попавшие в сложную финансовую ситуацию, имели возможность принять участие в программе. «Реструктуризация долгов и отсрочка платежей могут сохранить производство и создать новые рабочие места», — сказал Игорь Руденя.

По поручению главы региона актуальная информация и методические рекомендации к программе финансового оздоровления уже доведены до глав всех муниципальных образований для дальнейшего информирования руководителей хозяйств и предприятий.

Тверской институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК совместно с Министерством сельского хозяйства Тверской области провел семинар по правовым основам и условиям реструктуризации долгов сельхозтоваропроизводителей для руководителей и бухгалтеров хозяйств Калининского района. Также вопрос о финансовом оздоровлении включен в повестку дня зональных совещаний глав администраций муниципальных районов и городских округов области, которые пройдут в течение февраля.

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