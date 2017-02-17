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Ярославский водоканал тайно купил четыре Тойоты

Экономика
Один автомобиль предназначен для мэра Ярославля?
Тойота Хайлендер
Иллюстрация: Toyota.ru
Тойота Хайлендер

Ярославль, 17 февраля 2017, 10:24 — REGNUM  ОАО «Ярославльводоканал», 100% акций которого принадлежит мэрии Ярославля, в январе 2017 года закупило четыре новых автомобиля марки «Тойота» — 2 автомобиля Тойота Кэмри и 2 — Тойота Хайлендер. Как стало известно ИА REGNUM, общая стоимость закупки составила 10 411 000 рублей.

Автомобили были приобретены у ярославского дилера Тойоты ООО «Тойота Центр Ярославль». Сотрудники автосалона неофициально факт покупки подтвердили — они предложили более низкие цены на автомобили в сравнении с предложениями ещё двух московских компаний.

Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, 3 новых автомобиля сейчас находятся в пользовании руководства ОАО «Ярославльводоканал». Четвёртый автомобиль — чёрный Тойота Хайлендер стоимостью около 3,5 млн рублей — не эксплуатируется и находится в гараже предприятия. По неподтвержденной информации, он предназначен для руководства города Ярославля.

Примечателен тот факт, что закупка осуществлялась на основании закрытого запроса коммерческих предложений. По условиям этой процедуры информация о закупке не подлежала публичному оглашению. Подобное возможно в силу существующего на предприятии положения о закупках, которое является основным документом, регламентирующим закупочную деятельность «Ярославльводоканала». Как правило, закрытые процедуры используются, если предмет закупки входит в перечень групп товаров, сведения о котором составляют государственную тайну. Какая государственная тайна в закупке четырёх дорогих Тойот, неизвестно. Логично предположить, что причиной выбора закрытой процедуры было простое желание скрыть этот факт от общественности.

Напомним, что в октябре 2016 года ОАО «Ярославльводоканал» публично разместило конкурсную документацию о проведении закупки на автомобиль Hyundai Equus с начальной ценой договора 3 миллиона 590 тысяч рублей. Руководивший в то время предприятием Сергей Лежнин заявил СМИ, что это было сделано на основании распоряжения только приступившего к исполнению обязанностей мэра Ярославля Владимира Слепцова. В мэрии города эту информацию не подтвердили и по итогам разгоревшегося скандала от планов закупки лимузина предприятие отказалось.

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