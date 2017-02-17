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«Оптимизм нефти подогревается»

Экономика
Пока цена удерживается над отметкой $55, шансы на пробой зоны $56 сохраняются
Нефтяная скважина
Иллюстрация: Intsnab.com
Нефтяная скважина

Москва, 17 февраля 2017, 10:07 — REGNUM  Brent подешевела, несмотря на разговоры о возможном продлении соглашения ОПЕК или увеличения сокращаемых объемов добычи в мае. В целом это позитивная новость для рынка, хотя, конечно, закладывать в цену такой сценарий еще очень рано, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

«Если взглянуть на эту идею глубже, то получается, что производители поднимают подобные темы, осознавая, что текущих мер будет недостаточно, чтобы ликвидировать избыток предложения на мировой арене. А это уже вовсе не благоприятный фактор для цен. Еще один риск исходит от рекордного увеличения запасов углеводородов в США. Да, сейчас сырьевой сегмент благополучно игнорирует внушительные еженедельные приросты объемов и даже растет. Но уже в скором времени здесь может сработать так называемый накопительный эффект. Если в ближайшее время статистика Минэнерго не начнет отражать сокращение или хотя бы замедление роста запасов, это чревато довольно агрессивными распродажами актива в ответ на очередной разочаровывающий релиз», — пояснил Салас.

«Пока цена удерживается над отметкой $55, шансы на пробой зоны $56 сохраняются. Впрочем, пока ОПЕК периодически подогревает оптимизм игроков, даже в случае падения котировки, вероятнее всего, будут оперативно восстанавливаться, продолжая удерживаться в пределах устоявшегося диапазона», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 17 февраля мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и другими государствами в рамках соответствующего соглашения. Стоимость на нефть марки Brent выросла на 0,22% — до 55,77 долл. за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,15% — до 53,44 долл. за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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