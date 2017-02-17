Пятница, 17 Февраля 2017 года
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Народный банк Китая продолжает укреплять национальную валюту

Экономика
Китайский юань достиг трехнедельного максимума
Юань
Иллюстрация: 23yy.com
Юань

Пекин, 17 февраля 2017, 10:00 — REGNUM  Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте ЦБ КНР, по состоянию на 17 февраля паритетный курс юаня к доллару США составил 6,8456, таким образом национальная валюта КНР укрепилась четвертый день подряд.

Юань
Иллюстрация: 23yy.com
Юань

В последний рабочий день недели Народный банк Китая укрепил юань сразу на 173 базисных пункта. Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР заявил, что Китай не намерен девальвирован национальную валюту, пишет «Синьхуа».

За последние 14 месяцев юань «подешевел» по отношению к американскому доллару более чем на 4%. Западные экономисты опасаются, что из-за целенаправленной девальвации национальной валюты КНР могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Народный банк Китая продолжает укреплять курс национальной валюты по отношению к доллару США. По состоянию на 16 февраля паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,8629, таким образом валюта Китая укрепилась еще на 3 базисных пункта.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ КНР укрепляет национальную валюту третий день подряд

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