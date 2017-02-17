Саратов до 2030 г. станет центром Поволжья: власти внедрили риск-менеджмент

Саратов, , 09:59 — REGNUM Важнейшим элементом нашего стратегического планирования развития Саратова до 2030 года является учет рисков достижения целей и внедрение риск-менеджмента в работу администрации города, заявил глава областного центра Валерий Сараев, передает ИА REGNUM.

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Комментируя уникальность миссии Саратова в масштабах страны, градоначальник сообщил: «Саратов — деловой и культурный центр Поволжья с богатой историей и сильной идентичностью, объединяющий своих жителей общей судьбой и ответственностью за будущее города, обеспечивающий им высокое качество жизни, способствующий социально-экономическому развитию, научному и культурному прогрессу всей России».

«Мы ставим цель войти в десятку лучших городов России по индексу устойчивого развития. Этот индекс учитывает развитие социальной и городской инфраструктуры, экономические, демографические и экологические показатели», — заявил Сараев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди целей, которые должны быть достигнуты, согласно стратегии развития Саратова до 2030 года, власти назвали увеличение объема инвестиций до 166 млрд рублей, среднемесячной зарплаты до 78 тыс. рублей, средней продолжительности жизни — до 78 лет. При этом численность населения составит 895 тыс. человек.

При этом депутат-единоросс Александр Янклович указал, что сейчас, в 2017 году, никто не сможет точно сказать, какая сфера жизнедеятельности Саратова станет в будущем наиболее востребованной и инвестиционно привлекательной. Тем не менее, по его словам, в стратегии отражены основополагающие задачи, направленные на развитие Саратова и его потенциала.

Специальная комиссия, занимающаяся разработкой стратегии развития Саратова, заявила, со ссылкой на научное исследование, что Саратову будущего необходимы брендирование, миссия, проблематизация, институт развития города и развитие саратовской агломерации.

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