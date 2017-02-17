«Рубль теряет привлекательность»

Москва, , 09:55 — REGNUM Российская валюта умерила пыл и продолжает отступать против основных соперников на опасениях заявлений президента Путина по теме курса рубля. Также против покупок российской валюты сыграла очередная порция критики РФ со стороны США, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Минобороны США обвинил Россию в агрессивном поведении и нарушении международной стабильности, что снизило привлекательность рубля. Под занавес сессии свою лепту внесла динамика Brent — котировки резко обвалились из области 56 к недельным минимумам на подходе к отметке 55 долл./барр. На фоне совокупности этих факторов валюта не смогла вернуться к росту, — пояснил Ковалев.

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«Сегодня, 17 февраля, участники рынка могут продолжить фиксацию прибыли по паре доллар/рубль из-за внешнеполитических рисков и опасений вербальных интервенций со стороны российских властей. Если нефть стабилизируется в районе $55, а доллар не вернется к росту после коррекции, то пара доллар/рубль может передвинуть максимумы до 57,80 рубля, пробой которых расчистит путь к отметке 58 рублей».

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Как сообщает ИА REGNUM, на 17 февраля Центробанк РФ поднял курсы доллара и евро. Официальный курс евро на сегодня поднялся на 63 копейки по сравнению с показателем 16 февраля — до 60,6 рубля, курс доллара поднялся на 38 копеек — до 57,15 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 49,14 копейки — до 58,72 рубля.