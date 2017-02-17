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«Роснефть» урегулировала спор с «Транснефтью» во внесудебном порядке — СМИ

Экономика
«Роснефть» обратилась в суд с заявлением об отказе от иска
Правосудие
AJEL
Правосудие

Москва, 17 февраля 2017, 09:29 — REGNUM  НК «Роснефть» и «Транснефть» урегулировали спор о договоре на транспортировку нефти в 2017 году в досудебном порядке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Арбитражном суде Москвы.

По его данным, «Роснефть» обратилась в суд с заявлением об отказе от иска. В компаниях эту информацию не прокомментировали.

Иск от «Роснефти» к «Транснефти» по вопросу определения условий договора об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год поступил в Арбитражный суд Москвы в конце 2016 года. Рассмотрение дела было назначено на 3 марта.

В декабре было принято судебное решение в виде обеспечительных мер, которые запретили «Транснефти» останавливать транспортировку чёрного золота «Роснефти». В середине января глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что считает решение суда неправомерным и принятым под давлением. Компания «Роснефть» оспаривает в суде договор об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год, направленный «Транснефтью» в ноябре 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: ‍Суд зарегистрировал иск «Роснефти» к «Транснефти»

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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