Цена номера в муниципальной бане Саратова поднялась до 800 рублей

Саратов, , 09:26 — REGNUM «С целью недопущения закрытия социально-значимого предприятия в Саратове установлены следующие тарифы на услуги МУП «Банно-прачечное хозяйство»: по общим отделения от 170 до 220 рублей, по душевым кабинам — 100 рублей, по номерам от 160 до 800 рублей». За такое решение проголосовала гордума, сообщает ИА REGNUM.

Депутаты признали эту меру вынужденной, поскольку с момента последней корректировки тарифов на услуги муниципальных бань — с 2014 года — значительно изменилась экономическая ситуация как в городе, так и в стране.

К примеру, в среднем на 18% возросли тарифы на топливно-энергетические ресурсы, произошла индексация на ряд товаров и услуг. Все это привело к росту затрат предприятия, пояснили они свое решение.

При этом увеличение тарифов не коснется социально незащищенных слоев населения, льготы для них сохраняться на прежнем уровне: дети до 7 лет — 100%-я льгота; — дети от 7 до 15 лет, многодетные семьи, инвалиды 1-й и 2-й группы — 50%-я льгота; — пенсионеры (один установленный день в неделю) — 30%-я льгота.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года власти Саратова заявили, что в городской казне отсутствуют средства на финансирование МУП «Банно-прачечное хозяйство», поэтому тарифы необходимо увеличить на 7%-30% в зависимости от вида услуг. «Максимальный рост тарифа для льготной категории не превысит 28 рублей», — констатировали в администрации Саратова. Депутаты признали, что услугами муниципальных бань в основном пользуются люди, не имеющие большого достатка, а также малоимущие слои населения, и выразили обеспокоенность тем, что повышение тарифов отразится, в первую очередь, на данных категориях граждан.

Руководство МУП «Банно-прачечное хозяйство» сообщило, что в 2016 году убыток предприятия составил около 7,8 млн рублей. В 2017 году «по прогнозам руководства. МУП по-прежнему будет находиться в тяжелом экономическом положении и, по сути, останется убыточным». Дополнительная финансовая нагрузка на бюджет Саратова для покрытия долгов МУП оценена в 20 млн рублей.

Напомним, услугами муниципальных бань пользуются ежегодно более 300 тыс. саратовцев.

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