Пятница, 17 Февраля 2017 года
10:54:00 МСК

Цена номера в муниципальной бане Саратова поднялась до 800 рублей

Экономика
Депутаты Саратовской городской думы одобрили повышение тарифов в муниципальных банях
Рубли
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Саратов, 17 февраля 2017, 09:26 — REGNUM  «С целью недопущения закрытия социально-значимого предприятия в Саратове установлены следующие тарифы на услуги МУП «Банно-прачечное хозяйство»: по общим отделения от 170 до 220 рублей, по душевым кабинам — 100 рублей, по номерам от 160 до 800 рублей». За такое решение проголосовала гордума, сообщает ИА REGNUM.

Депутаты признали эту меру вынужденной, поскольку с момента последней корректировки тарифов на услуги муниципальных бань — с 2014 года — значительно изменилась экономическая ситуация как в городе, так и в стране.

К примеру, в среднем на 18% возросли тарифы на топливно-энергетические ресурсы, произошла индексация на ряд товаров и услуг. Все это привело к росту затрат предприятия, пояснили они свое решение.

При этом увеличение тарифов не коснется социально незащищенных слоев населения, льготы для них сохраняться на прежнем уровне: дети до 7 лет — 100%-я льгота; — дети от 7 до 15 лет, многодетные семьи, инвалиды 1-й и 2-й группы — 50%-я льгота; — пенсионеры (один установленный день в неделю) — 30%-я льгота.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года власти Саратова заявили, что в городской казне отсутствуют средства на финансирование МУП «Банно-прачечное хозяйство», поэтому тарифы необходимо увеличить на 7%-30% в зависимости от вида услуг. «Максимальный рост тарифа для льготной категории не превысит 28 рублей», — констатировали в администрации Саратова. Депутаты признали, что услугами муниципальных бань в основном пользуются люди, не имеющие большого достатка, а также малоимущие слои населения, и выразили обеспокоенность тем, что повышение тарифов отразится, в первую очередь, на данных категориях граждан.

Руководство МУП «Банно-прачечное хозяйство» сообщило, что в 2016 году убыток предприятия составил около 7,8 млн рублей. В 2017 году «по прогнозам руководства. МУП по-прежнему будет находиться в тяжелом экономическом положении и, по сути, останется убыточным». Дополнительная финансовая нагрузка на бюджет Саратова для покрытия долгов МУП оценена в 20 млн рублей.

Напомним, услугами муниципальных бань пользуются ежегодно более 300 тыс. саратовцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Саратова на 30% поднимут тарифы в банях: «вопрос назрел и перезрел»

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратове помыться в муниципальной бане будет стоить 220 рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
Главное сегодня
NB!
17.02.17
В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ
БишкекКиргизия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
17.02.17
Александр БеловСможет ли Россия приобрести друзей в Юго-Восточной Азии? – East Asia Forum
ХанойВьетнам Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
Ярославский водоканал тайно купил четыре Тойоты
ЯрославльРоссия Государственные закупки Экономика
NB!
17.02.17
«Армия РФ мерещится везде: в Донбассе, Лимпопо, теперь уже на стадионах»
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
Алексей ЮсевВнутренний хипстер Джармуша
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
17.02.17
Путин: Ротация губернаторов — естественный процесс
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
17.02.17
Станислав ТарасовРоссия-США: сформирован запрос на перемены
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Глава Еврокомиссии: Британии не управиться с Brexit за два года
БрюссельБельгия Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
17.02.17
Максим ИсаевБез продвижения демократии США не будут в безопасности – National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
«Доллар вернется к 62 к апрелю»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
17.02.17
Китай готовится к запуску новейшего спутника
ПекинКитай Космические полеты, аппараты и исследования Наука
NB!
17.02.17
Дорогой вы наш депутат: Зачем тратить столько денег на перелеты?
Петропавловск-КамчатскийРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
17.02.17
Global Times: Западные СМИ бесстыдно защищают террористов
ПекинКитай Политика Китая Политика
NB!
17.02.17
СМИ: Россия к лету может завершить погашение долгов СССР
МоскваРоссия Крушение СССР и его последствия Экономика
NB!
17.02.17
Трамп: «Я унаследовал беспорядок...»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Ачимпонг и Станчу разобрались с «Зенитом»
БрюссельБельгия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
17.02.17
Российские дипломаты в Венесуэле пошли в народ
КаракасВенесуэла Россия и страны Латинской Америки Политика
NB!
16.02.17
Бабич не видит необходимости в продлении договора между Татарией и Москвой
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
Первая в истории «Ростова» победа в плей-офф Лиги Европы
Ростов-на-ДонуРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
«Разведслужбы США не доверяют Трампу, а он – им»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
«Американские СМИ превращают Трампа во врага США»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное