Бремя долгов — Свердловская область привлекает новый кредит

Екатеринбург, , 09:28 — REGNUM Свердловская область наращивает долги. На заседании правительства Свердловской области было принято решение о привлечении из федеральной казны бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита регионального бюджета в целях погашения долговых обязательств. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора ИА REGNUM.

По словам главы регионального Минфина Галины Кулаченко, принятое постановление позволит привлечь пятилетний кредит под 0,1% годовых на сумму 3,962 миллиарда рублей. Данные средства пойдут на погашение выплат по коммерческим кредитам предусмотренных в 2017 году. «Отмечу, что экономия бюджетных средств от замещения коммерческих кредитов бюджетными в 2015—2016 годах составила более 600 миллионов рублей ежегодно», — пояснила Галина Кулаченко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году в Свердловской области принят «дефицитный» бюджет. В текущем году расходная часть запланирована на уровне 194 миллиардов рублей, а предполагаемые доходы в бюджет составят 184,8 миллиардов рублей. Таким образом дефицит регионального бюджета составляет почти десять миллиардов рублей.

Напомним, что государственный долг Свердловской области в 2016 году также вырос на 5,6 миллиардов рублей по сравнению с 2015 годом. В общей сложности он на 1 января 2017 года составил 72,1 миллиардов рублей, при этом из них более 47,5 миллиардов рублей — коммерческие кредиты.

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