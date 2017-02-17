ПФР: Страховые пенсии в январе 2017 года выплачены в полном объеме
В январе на 7% снизилось поступление страховых взносов
Москва, 17 февраля 2017, 08:53 — REGNUM В январе 2017 года выплата страховых пенсий в России была осуществлена в полном объеме, несмотря на сокращение поступлений взносов в Пенсионный фонд (ПФР) РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным федерального казначейства, в январе на 7% снизилось поступление страховых взносов. При этом ПФР в полном объеме профинансировал выплату страховых пенсий.
Ранее СМИ сообщили, что по сравнению с январем 2016 года объем взносов упал на 7% и составил 183,86 млрд рублей. С 1 января 2017 года администрированием страховых взносов вместо ПФР занимается Федеральная налоговая служба России (ФНС).
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