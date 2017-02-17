«Доллар вернется к 62 к апрелю»

Москва, , 08:51 — REGNUM Курс рубля приостановил свой рост. Второй день подряд пара USDRUB пытается восстановиться после падения к минимумам в районе 56,50. При этом даже восстановление нефтяных котировок выше 56 долларов за баррель Brent не в состоянии оказать поддержку российской валюте, считает главный аналитик компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Станислав Солдатов.

«Причин для ослабления рубля сейчас несколько. Во-первых, стоит выделить «технические факторы» — уровень 57 сыграл как поддержка, пробить которую с наскока оказалось непросто, особенно в условиях сильной перепроданности пары USDRUB. Таким образом, сейчас наблюдается попытку разворота с первичной целью на отметке 58,15.

Во-вторых, есть и фундаментальные причины. Появились первые признаки того, что очень скоро можно столкнуться с порцией «вербальных интервенций» от представителей власти РФ, недовольных излишним ростом рубля. Разумеется, текущая ситуация на российском валютном рынке не устраивает наше правительство. Вспомнить хотя бы о планах Минфина по девальвации рубля 10% до 64,90 за доллар США. Данная цель в конечном итоге будет достигнута, пусть на это и потребуется больше времени, чем хотелось бы властям», — пояснил Солдатов.

«Одним из возможных инструментов для этого, помимо заявлений первых лиц страны о «слишком дорогом рубле», может стать расширение объема покупок валюты Минфином на открытом рынке. Ожидается, что уже к концу I квартала 2017 года котировки доллара США стабилизируются в районе 62 — 62,50 рублей», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 17 февраля Центробанк РФ поднял курсы доллара и евро. Официальный курс евро на сегодня поднялся на 63 копейки по сравнению с показателем 16 февраля — до 60,6 рубля, курс доллара поднялся на 38 копеек — до 57,15 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 49,14 копейки — до 58,72 рубля.