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«Ослабление рубля временное»

Экономика
Комментарий аналитика о курсах валют на 18 февраля
Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 17 февраля 2017, 08:25 — REGNUM  Торги на Мосбирже открылись 16 февраля снижением по доллару США и евро. В первой половине дня рубль торговался в боковом тренде, пока дорожала нефть. В ходе американских торгов вслед за снижением нефтяных котировок курс доллар/рубль вырос до 57,67 руб., евро/рубль — до 61,56 руб. Евро подорожал к рублю сильнее, чем доллар из-за возросшего на него спроса на рынке форекс.

Сегодня, 17 февраля, нефть сорта Brent торгуется в небольшом минусе (-0,10% к предыдущему максимуму). К российской валюте вернулась корреляция с ценами на нефть, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Учитывая, что нефть не дешевеет при росте запасов в США, можно предположить, что после 1,5-месячной консолидации выход из неё будет вверх к уровню $56,65, а не вниз. Рубль на рост нефтяных котировок отреагирует укреплением к валютам.

15 февраля укрепление рубля прервал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его заявления перевели рублёвые пары в коррекционный режим. На момент написания обзора пара доллар/рубль торгуется в диапазоне 56,55 — 57,91 руб.

Ослабление рубля носит временный характер. Сдержанная реакция властей на сильный рубль, налоговый период, высокий спрос на российские активы и нефть выше $55 не дадут рублю ослабеть в ближайшее время.

17 февраля ожидается рост курса доллара до 57,75 руб., закрытие — в районе 57,16 руб. Если Brent останется торговаться на текущем уровне $55,70, то перед выходными закрытие будет выше на уровне 57,60 руб. По евро ожидается рост в первой половине дня до 61,67 руб., во второй — снижение до 61,19 руб.

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