Пятница, 17 Февраля 2017 года
09:23:55 МСК

Строительство Камчатской краевой больницы вошло в федеральную программу

Экономика
На краевую больницу предусмотрено 13 млрд рублей

Петропавловск-Камчатский, 17 февраля 2017, 08:24 — REGNUM  Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил журналистам 17 февраля, что в дальневосточный раздел федеральной программы «Развитие здравоохранения в Российской Федерации» вошло строительство нового комплекса Камчатской краевой больницы в Петропавловске-Камчатском.

По его словам, спецраздел подготовил Минздрав РФ, в нем на краевую больницу предусмотрено 13 млрд рублей. Из них 95% выделит федеральный бюджет.

Речь идет об уникальном для Дальнего Востока механизме привлечения ресурсов из самых разных госпрограмм, созданном правительством РФ: с 1 января 2017 года в 27 госпрограммах в обязательном порядке выделены специальные разделы по развитию Дальнего Востока, их структуру и форму по поручению правительства РФ установило Мивостокразвития.

Такой подход поддержан на самом высоком уровне — 16 января президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об основах региональной политики Российской Федерации до 2025 года». Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин отметил, что несколько лет власти региона боролись за то, чтобы строительство краевой больницы было включено в одну из федеральных программ, однако безуспешно. «Сегодня такая возможность у нас появилась», — сказал Илюхин.

Строительство больницы в настоящее время идет за счет краевого бюджета: в 2016 году на работы было направлено порядка 200 млн рублей, были проведены работы по монтажу металлоконструкций второго корпуса клиники на 170 коек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Федеральный бюджет 2017-2019 гг.
Главное сегодня
NB!
17.02.17
Максим ИсаевБез продвижения демократии США не будут в безопасности – National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
«Доллар вернется к 62 к апрелю»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
17.02.17
Китай готовится к запуску новейшего спутника
ПекинКитай Космические полеты, аппараты и исследования Наука
NB!
17.02.17
«Заткнитесь, пожалуйста»: Сахалин финансирует Росгвардию в ущерб детям
Южно-СахалинскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
17.02.17
Дорогой вы наш депутат: Зачем тратить столько денег на перелеты?
Петропавловск-КамчатскийРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
17.02.17
Global Times: Западные СМИ бесстыдно защищают террористов
ПекинКитай Политика Китая Политика
NB!
17.02.17
Трамп: «Я унаследовал беспорядок...»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Ачимпонг и Станчу разобрались с «Зенитом»
БрюссельБельгия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
17.02.17
Российские дипломаты в Венесуэле пошли в народ
КаракасВенесуэла Россия и страны Латинской Америки Политика
NB!
17.02.17
Анна Алябьева«Наша Таня громко плачет!!!»: для всех поколений вот уже 100 лет
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
16.02.17
Бабич не видит необходимости в продлении договора между Татарией и Москвой
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
Первая в истории «Ростова» победа в плей-офф Лиги Европы
Ростов-на-ДонуРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
«Американские СМИ превращают Трампа во врага США»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Леонид НерсисянМеждународный авиасалон AeroIndia 2017: фоторепортаж
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
16.02.17
Елена ХаненковаРазведка США: «Государство внутри государства» показывает зубы
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Министр промышленности Уругвая выступила в Москве с рекламной сказкой
МоскваРоссия Россия и страны Латинской Америки Экономика
NB!
16.02.17
«Краснодар» одержал первую победу в плей-офф Лиги Европы
КраснодарРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЧрезвычайная ситуация! Такого не было даже в разгар войны: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
16.02.17
Сергей Кургинян: «Народ — расходный материал для элиты»
МоскваРоссия Восстановление имени Сталина Политика
NB!
16.02.17
«Опомнитесь!»: Кургинян вновь одержал победу на «Поединке» у Соловьёва
МоскваРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
16.02.17
«Прибалтам не надо бояться Путина, с ним надо сотрудничать»
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное