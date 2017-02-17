Строительство Камчатской краевой больницы вошло в федеральную программу

Петропавловск-Камчатский, , 08:24 — REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил журналистам 17 февраля, что в дальневосточный раздел федеральной программы «Развитие здравоохранения в Российской Федерации» вошло строительство нового комплекса Камчатской краевой больницы в Петропавловске-Камчатском.

По его словам, спецраздел подготовил Минздрав РФ, в нем на краевую больницу предусмотрено 13 млрд рублей. Из них 95% выделит федеральный бюджет.

Речь идет об уникальном для Дальнего Востока механизме привлечения ресурсов из самых разных госпрограмм, созданном правительством РФ: с 1 января 2017 года в 27 госпрограммах в обязательном порядке выделены специальные разделы по развитию Дальнего Востока, их структуру и форму по поручению правительства РФ установило Мивостокразвития.

Такой подход поддержан на самом высоком уровне — 16 января президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об основах региональной политики Российской Федерации до 2025 года». Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин отметил, что несколько лет власти региона боролись за то, чтобы строительство краевой больницы было включено в одну из федеральных программ, однако безуспешно. «Сегодня такая возможность у нас появилась», — сказал Илюхин.

Строительство больницы в настоящее время идет за счет краевого бюджета: в 2016 году на работы было направлено порядка 200 млн рублей, были проведены работы по монтажу металлоконструкций второго корпуса клиники на 170 коек.