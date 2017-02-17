Таможня даёт добро: В Приморье начали выдавать ПТС на авто без ГЛОНАСС

Владивосток, , 08:18 — REGNUM Во Владивостоке разрешилась напряженная ситуация — таможенники начали выдавать ПТС на подержанные авто, пришедшие из Японии без установленной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Приморья.

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«С 17 февраля началась выдача ПТС. В ближайшие три дня таможенное Управление Владивостока перейдет на 12-часовой режим работы: с 8.00 до 20.00. Для получения ПТС владельцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину», — пояснили в краевой администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, с введением требования об обязательной установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на таможнях Владивостока и Японии с начала года скопилось уж до 1,5 тысяч автомобилей. Приморцы были готовы выйти на многотысячный митинг-протест.

В ситуацию вмешались не только местные власти, но и правительство страны. На селекторном совещании между руководством Приморья и вице-премьерами Дмитрием Рогозиным и Юрием Трутневым было озвучено поручение председателя правительства Дмитрия Медведева о скорейшем решении проблемы. При этом губернатор Приморья Владимир Миклушевский предложил ввести полугодовой мораторий на установку «ЭРЫ-ГЛОНАСС» на подержанные машины. В правительстве страны распорядились оперативно рассмотреть все вопросы на местах.