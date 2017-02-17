Пятница, 17 Февраля 2017 года
09:22:43 МСК

Таможня даёт добро: В Приморье начали выдавать ПТС на авто без ГЛОНАСС

Экономика
Первые обладатели подержанных «японок»» уже получили документы

Владивосток, 17 февраля 2017, 08:18 — REGNUM  Во Владивостоке разрешилась напряженная ситуация — таможенники начали выдавать ПТС на подержанные авто, пришедшие из Японии без установленной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Приморья.

Читайте также: В Приморье уже более тысячи «японок» зависли на таможне из-за «ЭРА-ГЛОНАСС»

«С 17 февраля началась выдача ПТС. В ближайшие три дня таможенное Управление Владивостока перейдет на 12-часовой режим работы: с 8.00 до 20.00. Для получения ПТС владельцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину», — пояснили в краевой администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, с введением требования об обязательной установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на таможнях Владивостока и Японии с начала года скопилось уж до 1,5 тысяч автомобилей. Приморцы были готовы выйти на многотысячный митинг-протест.

В ситуацию вмешались не только местные власти, но и правительство страны. На селекторном совещании между руководством Приморья и вице-премьерами Дмитрием Рогозиным и Юрием Трутневым было озвучено поручение председателя правительства Дмитрия Медведева о скорейшем решении проблемы. При этом губернатор Приморья Владимир Миклушевский предложил ввести полугодовой мораторий на установку «ЭРЫ-ГЛОНАСС» на подержанные машины. В правительстве страны распорядились оперативно рассмотреть все вопросы на местах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
Главное сегодня
NB!
17.02.17
Максим ИсаевБез продвижения демократии США не будут в безопасности – National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
«Доллар вернется к 62 к апрелю»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
17.02.17
Китай готовится к запуску новейшего спутника
ПекинКитай Космические полеты, аппараты и исследования Наука
NB!
17.02.17
«Заткнитесь, пожалуйста»: Сахалин финансирует Росгвардию в ущерб детям
Южно-СахалинскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
17.02.17
Дорогой вы наш депутат: Зачем тратить столько денег на перелеты?
Петропавловск-КамчатскийРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
17.02.17
Global Times: Западные СМИ бесстыдно защищают террористов
ПекинКитай Политика Китая Политика
NB!
17.02.17
Трамп: «Я унаследовал беспорядок...»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Ачимпонг и Станчу разобрались с «Зенитом»
БрюссельБельгия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
17.02.17
Российские дипломаты в Венесуэле пошли в народ
КаракасВенесуэла Россия и страны Латинской Америки Политика
NB!
17.02.17
Анна Алябьева«Наша Таня громко плачет!!!»: для всех поколений вот уже 100 лет
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
16.02.17
Бабич не видит необходимости в продлении договора между Татарией и Москвой
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
Первая в истории «Ростова» победа в плей-офф Лиги Европы
Ростов-на-ДонуРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
«Американские СМИ превращают Трампа во врага США»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Леонид НерсисянМеждународный авиасалон AeroIndia 2017: фоторепортаж
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
16.02.17
Елена ХаненковаРазведка США: «Государство внутри государства» показывает зубы
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Министр промышленности Уругвая выступила в Москве с рекламной сказкой
МоскваРоссия Россия и страны Латинской Америки Экономика
NB!
16.02.17
«Краснодар» одержал первую победу в плей-офф Лиги Европы
КраснодарРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЧрезвычайная ситуация! Такого не было даже в разгар войны: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
16.02.17
Сергей Кургинян: «Народ — расходный материал для элиты»
МоскваРоссия Восстановление имени Сталина Политика
NB!
16.02.17
«Опомнитесь!»: Кургинян вновь одержал победу на «Поединке» у Соловьёва
МоскваРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
16.02.17
«Прибалтам не надо бояться Путина, с ним надо сотрудничать»
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное