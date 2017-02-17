Порошенко утвердил «безотлагательные меры» в связи с угольной блокадой

Киев, , 07:55 — REGNUM Указом президента Украины Петра Порошенко утверждены меры по нейтрализации угроз энергобезопасности страны. Они в частности предусматривают диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергоносителя, текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 февраля 2017 года «О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры», — говорится в указе Порошенко.

Решение, принятое СНБО Украины 16 февраля и утвержденное президентом, также предполагает усиление контроля за перемещением товаров в Донбассе, разработку проекта реконструкции энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, работающих на антраците и принятие новой энергетической стратегии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января Киев начал осуществлять промышленную блокаду Донбасса. В поддержку таких мер выступили парламентские фракции «Самопомощь», «Батькивщина» и внефракционные народные депутаты — Семен Семенченко, Владимир Парасюк. Речь идет о прекращении торговли с ДНР и ЛНР, борьбе с контрабандой товаров, освобождении украинских пленных и признании «оккупированными» районов Донбасса, неподконтрольных Киеву.