Россия выплатит Боснии и Герцеговине долги СССР

«Соглашение (о погашении долга) технически уже давно готово, страны его парафировали»

Москва, , 07:41 — REGNUM Российская Федерация завершает выплату внешних долгов Советского Союза, перевод последнего транша в размере $125,2 млн, предназначенного Боснии и Герцеговине, как предполагается, будет выплачен до лета текущего года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

«Соглашение (о погашении долга) технически уже давно готово, страны его парафировали, — отметил источник. — Остается собственно только подписать».

По словам собеседника издания, подписание документа может состояться в ближайшие месяцы, а само погашение будет осуществлено до лета.

При этом в пресс-службе Минфина отмечают, что на урегулирование государственного долга в бюджете страны в 2017 г. предусмотрено 512,3 млрд рублей. Из этих средств и будет сделан транш. Выплата будет осуществлена в течение 45 дней с момента ратификации российско-боснийско-герцеговинского межправительственного соглашения.

Управляющий партнер юридической компании HEADS Consulting Александр Базыкин напомнил, что долг СССР перед Югославией образовался в результате торговых взаимоотношений.

«С одной стороны, СССР поставлял Югославии продукцию оборонной промышленности и энергоресурсы на сумму N, — говорит источник. — С другой — Югославия продавала потребительские товары на сумму M, таким образом долг формировался за счет разницы в стоимости импорта и экспорта».