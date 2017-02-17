Китай послал сигнал ЕС о необходимости уважения Протокола ВТО

На встрече с Ваном в четверг, вице-канцлер и глава МИД ФРГ Зигмар Габриель заявил, что Берлин поможет провести переговоры между Китаем и ЕС по поводу двустороннего инвестиционного соглашения

Пекин, , 06:56 — REGNUM Пекин послал серьезный сигнал Европейскому Союзу прекратить политику протекционизма. Министр иностранных дел КНР Ван И призвал Германию подтолкнуть Европу к уважению Протокола об Ассоциации Китая и ВТО, сообщает 17 февраля China Daily.

На встрече с Ваном в четверг, вице-канцлер и глава МИД ФРГ Зигмар Габриель заявил, что Берлин поможет провести переговоры между Китаем и ЕС по поводу двустороннего инвестиционного соглашения, а также приветствовал китайские инвестиции, сообщает газета.

В кулуарах встречи министров иностранных дел «Большой двадцатки» в Бонне был поднят вопрос протекционизма, который омрачает отношения Евросоюза с его вторым по величине торговым партнёром в лице КНР.

Ван заявил Габриэлю, что Китай надеется, что Германия в дальнейшем сыграет активною роль в том, чтобы подтолкнуть ЕС к уважению статьи 15 Протокола об ассоциации Китая с ВТО.

Согласно статье 15, разрешение на использование антидемпинговых мер и протекционистских мер в отношение китайских товаров истекло 11 декабря. Однако, как заявляет китайская сторона, Евросоюз продолжает их использование.

Напомним, что двухдневное министерское заседание стран G20 началось 16 февраля в Бонне. В состав «двадцатки» входят Китай, Япония, Франция, Германия, Россия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Индия, Италия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Република Корея, США, Турция, ЮАР и Евросоюз.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что Китай твердо настроен против набирающей обороты политики экономического протекционизма и примет «все необходимые меры», чтобы защитить свои юридические интересы

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