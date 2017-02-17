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На повышение зарплаты бюджетникам на Камчатке денег нет

Экономика
Что касается чиновников, то их зарплаты не меняются уже несколько лет

Петропавловск-Камчатский, 17 февраля 2017, 05:02 — REGNUM  На Камчатке пока нет денег на повышение зарплат бюджетникам. Средства на эти цели в бюджете региона не предусмотрены. При этом доходы чиновников не меняются на полуострове уже несколько лет, а профсоюзы считают, что местные власти все же могли бы, при желании, найти средства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В расходной части краевой казны на 2017 год не запланирована индексация зарплат работникам бюджетных организаций. При этом в правительстве края отмечают, что Камчатка — глубоко дотационный регион, который находится под соглашением с Минфином страны. Это значит, что если бы чиновники и нашли, откуда взять деньги, то без разрешения Москвы, они не смогли бы их направить на зарплаты.

Однако в правительстве Камчатки не исключили, что осенью могут вернуться к рассмотрению вопроса о повышении зарплат.

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Тем временем, в профсоюзах Камчатки считают, что у депутатов края, которые утверждают бюджет, есть возможность изыскать средства, переориентировав ряд спорных статей и направить их на повышение заработной платы бюджетникам.

Отметим, что зарплаты чиновников на Камчатке заморожены на несколько лет. При этом, по данным статистики, за последние четыре года количество чиновников в органах исполнительной власти края сократилось на 215 человек — до 710, а зарплата у краевых чиновников в прошлом году упала в среднем на 5,3% — сейчас средняя зарплата составляет 89,5 тысячи рублей.

В последний раз зарплату бюджетникам на Камчатке поднимали на 7% летом прошлого года путем индексации утвержденных должностных окладов. Кроме того, с 1 июля был повышен минимальный размер оплаты труда — на 500 рублей до 16 тысяч 910 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, как и в 2016 году, бюджет 2017 года на Камчатке составлен на основе консервативного варианта прогноза социально-экономического развития региона. В 2017 году доходы краевого бюджета спрогнозированы в размере 59,83 миллиарда рублей, в 2018 — 59,6 миллиарда, в 2019 — 60,4 миллиарда рублей. Расходы в 2017 году запланированы в сумме 59,85 миллиарда рублей, в 2018 — 59 миллиарда, в 2019 — 59,9 миллиарда рублей. Дефицит бюджета края в 2017 году составляет 18,1 миллиона рублей или 0,1%, в 2018−1019 годах планируется бюджет с профицитом более 550 миллионов рублей. Тем не менее бюджет Камчатки на 2017 год носит социальную направленность. Объем мер социальной поддержки населения увеличен по сравнению с предыдущим годом на 146,1 миллиона рублей или на 4,6% и составляет 3,3 миллиарда.

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