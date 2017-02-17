Нью-Йорк, США, , 04:55 — REGNUM Фондовый рынок США остановил рост — основные индексы закрылись разнонаправленно, при этом их изменения составили меньше 0,1%, передает The Business Times.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,1% до 20 619,84 пунктов к окончанию торгов в Нью-Йорке. Индекс S&P 500 упал на 0,1% до 2347,23 пунктов. Композитный индекс Nasdaq упал на 0,1% до 5814,90 пунктов.

Трейдеры отмечают, что сдерживающее влияние на рост индексов оказывает потенциальное повышение процентной ставки ФРС США, однако позитивные данные о росте потребительского рынка и в целом американской экономики за последние месяцы не дают рынку «упасть».

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