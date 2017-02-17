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Global Times: Китай должен надавить на Индию во имя свободной торговли

Экономика
Меры, принятые индийским правительством, позволили увеличить приток иностранных инвестиций, однако некоторые попытки должны рассматриваться не иначе, как новые формы экономического протекционизма

Пекин, 17 февраля 2017, 04:55 — REGNUM  Китай должен оказать давление на Индию во имя продвижения идея свободной торговли и противодействия заградительным мерам, которые применяются Индией и ведут к ущемлению интересов Китая, заявляет 17 февраля китайское издание Global Times.

Согласно недавним утверждениям СМИ, в 2016 году объём китайских прямых инвестиций в Индию был в шесть раз выше, чем годом ранее. Индия усилила попытки сделать ее экономику более привлекательной для инвестиций, смягчая инвестиционные правила внутри страны и реформируя налоговую и пошлинную структуру. Меры, принятые правительством, позволили увеличить приток иностранных инвестиций, однако некоторые попытки должны рассматриваться не иначе, как новые формы экономического протекционизма, полагает издание.

С начала кампании «сделано в Индии», инициированной администрацией Моди, Индия начала попытки ускорить рост внутренней промышленности и снизить свою зависимость от импорта. Антидемпинговые меры, принятые правительством стали спусковым крючком к началу протестов в других странах.

Контрмеры должны быть приняты, покуда Индия принимает усиленные меры по локализации в качестве средства привлечения иностранных инвестиций, поскольку развитие экспорта настолько же важно для Китая, как и инвестиции за рубеж. Пекин должен оказать более серьезное давление на Нью-Дели во имя развития свободной торговли.

Помимо устойчивого индийского экономического роста и дешевой рабочей силы еще один существенный фактор, который нужно учитывать — это призывы к бойкоту китайских товаров в Индии. Это ударяет по интересам китайских компаний, и это нельзя не учитывать. Кроме того, китайские фирмы сталкиваются с рисками отсутствия двусторонних договоренностей между двумя странами, которые могли бы защитить интересы китайского бизнеса, подытоживает газета.

ИА REGNUM недавно сообщало, что по мнению ряда китайских экспертов, в ближайшем будущем не стоит рассчитывать на комплиментарность отношений между Китаем и Индией. Более того, по мере нарастания экономической мощи двух стран, противоречия будут только нарастать.

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