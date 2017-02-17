Global Times: Китай должен надавить на Индию во имя свободной торговли

Пекин, , 04:55 — REGNUM Китай должен оказать давление на Индию во имя продвижения идея свободной торговли и противодействия заградительным мерам, которые применяются Индией и ведут к ущемлению интересов Китая, заявляет 17 февраля китайское издание Global Times.

Согласно недавним утверждениям СМИ, в 2016 году объём китайских прямых инвестиций в Индию был в шесть раз выше, чем годом ранее. Индия усилила попытки сделать ее экономику более привлекательной для инвестиций, смягчая инвестиционные правила внутри страны и реформируя налоговую и пошлинную структуру. Меры, принятые правительством, позволили увеличить приток иностранных инвестиций, однако некоторые попытки должны рассматриваться не иначе, как новые формы экономического протекционизма, полагает издание.

С начала кампании «сделано в Индии», инициированной администрацией Моди, Индия начала попытки ускорить рост внутренней промышленности и снизить свою зависимость от импорта. Антидемпинговые меры, принятые правительством стали спусковым крючком к началу протестов в других странах.

Контрмеры должны быть приняты, покуда Индия принимает усиленные меры по локализации в качестве средства привлечения иностранных инвестиций, поскольку развитие экспорта настолько же важно для Китая, как и инвестиции за рубеж. Пекин должен оказать более серьезное давление на Нью-Дели во имя развития свободной торговли.

Помимо устойчивого индийского экономического роста и дешевой рабочей силы еще один существенный фактор, который нужно учитывать — это призывы к бойкоту китайских товаров в Индии. Это ударяет по интересам китайских компаний, и это нельзя не учитывать. Кроме того, китайские фирмы сталкиваются с рисками отсутствия двусторонних договоренностей между двумя странами, которые могли бы защитить интересы китайского бизнеса, подытоживает газета.

ИА REGNUM недавно сообщало, что по мнению ряда китайских экспертов, в ближайшем будущем не стоит рассчитывать на комплиментарность отношений между Китаем и Индией. Более того, по мере нарастания экономической мощи двух стран, противоречия будут только нарастать.

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