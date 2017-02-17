СМИ: Россия к лету может завершить погашение долгов СССР

Последний оставшийся долг — перед Боснией и Герцеговиной — будет выплачен в ближайшие месяцы

Москва, , 04:19 — REGNUM Россия завершает погашение внешних долгов Советского Союза, соглашение о последнем транше в 125,2 млн долларов, предназначенном для Боснии и Герцеговины, уже готово и ожидает подписания. Об этом 17 февраля пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

«Соглашение технически уже давно готово, страны его парафировали. Остаётся собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платёж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт», — сообщил собеседник издания.

В пресс-службе Минфина сообщили, что погашение будет производиться за счёт средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга. Соответствующее соглашение между Москвой и Сараево будет подписано ведомством от имени правительства, а погашение долга будет осуществлено в течение 45 дней.

Напомним, на прошлой неделе Минфин России сообщил о погашении долга перед Македонией в размере 60,6 млн долларов. Тогда же в ведомстве отметили, что единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остаётся Босния и Герцеговина.