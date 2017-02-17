Морган Стэнли: Население Китая достигнет высокого уровня доходов к 2027 г

Прогнозируется, что валовый национальный доход страны вырастет с текущих 8 100 долл. США до 12 500 долл. США к 2027 году

Пекин, , 04:15 — REGNUM Китай на пути к тому, чтобы стать нацией с высоким уровнем дохода к 2027 году, говорится в докладе американского инвестиционного банка «Морган Стэнли», передает 17 февраля China Daily.

В докладе, выпущенном банком 15 февраля, утверждается, что несмотря на множество трудностей и преград на пути развития, Китай на пути к построению общества с высоким уровнем дохода. Прогнозируется также, что китайская промышленность будет сдвигаться в сторону производства с высокой добавленной стоимостью, а также росту внутреннего потребления, что приведет к росту валового национального дохода страны (ВНД) с текущих 8 100 долл. США до 12 500 долл. США к 2027 году.

Утверждается, также, что Китай может стать третьей страной с населением более 20 млн, которая достигнет подобных показателей за последние три десятилетия после Польши и Южной Кореи.

Кроме того, по мнению «Морган Стэнли», Китай справится со всеми экономическими трудностями и быстро восстановит экономическую стабильность

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