На торги выставят 30% перспективных рыбоводных участков в ДФО

«Мы говорим о развитии аквакультуры, а она не развивается»

Владивосток, , 03:43 — REGNUM Аукционная система распределения участков аквакультуры среди инвесторов в 2017 году заработает на Дальнем Востоке. Такое заявление сделал полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, все участки, где возможно развитие аквакультуры, должны быть переданы инвесторам в ближайшие три года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы уже довольно долго говорим о развитии аквакультуры. Мы говорим, а она не развивается, — акцентировал Юрий Трутнев. — Поэтому я попросил Фонд развития Дальнего Востока полностью изменить механизм. Был мой доклад президенту Владимиру Путину. Он поддержал предложение».

Речь идёт о введении заявительного порядка в отношении участков аквакультуры с их последующим выставлением на аукцион. Если спрос на определённый участок есть, то делающему заявку предпринимателю придётся внести взнос во избежание спекуляций. Полпред уточнил, что в 2017 году на аукцион должно быть выставлено не менее 30% потенциально перспективных для развития аквакультуры участков на Дальнем Востоке.

«Схема будет прозрачной, будет электронный аукцион. Мы посмотрели также вопросы, связанные с ограничениями на случай монопольных заявок. Надо этим начинать заниматься», — обозначил Трутнев.

На данный момент уже имеется проект создания автоматизированной информационной системы с картой доступных участков аквакультуры, которая позволит инвесторам в упрощённом режиме отбирать и получать рыбоводные участки. Росрыболовству поручено ускорить работу по реализации механизма, скорректировать нормативную базу и создать перечень доступных для рыбоводства акваторий.

«Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн будет открыт для инвесторов», — подытожил Юрий Трутнев.