Минторг КНР: несмотря на падение FDI, Китай продолжит бурное развитие

Страна построит законодательные рыночные условия для привлечения еще большего числа инвестиций, делая больший упор на FDI при экономическом развитии страны

Пекин, , 03:05 — REGNUM Быстрорастущий и открытый Китай останется привлекательным для иностранных инвестиций даже несмотря на временное опадение прямых иностранных инвестиций (FDI) в прошлом месяце в связи с сезонными факторами, сообщает 16 февраля агентство «Синьхуа».

По заявлениям Министерства торговли КНР, приток FDI на материковый Китай упали на 9,2% до 80,1 млрд юаней в январе 2017 года. Комментируя это, представитель ведомства Сунь Цзивэнь завил о существенном влиянии празднования Китайского нового года, выпавшего в этом году как раз примерно на этот период.

При этом, по его мнению, это падение не говорит о каких-либо серьезных тенденциях в экономике Китая, поскольку он по-прежнему остается привлекательным для притока среднесрочных и долгосрочных иностранных инвестиций.

ВВП Китая вырос на 6,8% за последний квартал 2016 года, что выше 6,7% роста в предшествующие кварталы. Среднегодовой рост составил 6,7%, в то время как власти планировали рост в коридоре от 6,5% до 7%.

Экономика, по мнению Суня, может расти более чем на 6,5% в год вплоть до 2020 года, оставаясь одной из самых быстрорастущих в мире.

По решениям Центральной экономической конференции, прошедшей в декабре в Китае, страна построит законодательные рыночные условия для привлечения еще большего числа инвестиций, делая больший упор на FDI при экономическом развитии страны, сообщает издание.

Также отмечается, что инициатива «Нового шелкового пути» послужила серьезным толчком для сотрудничества между Китаем и зарубежными фирмами.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что объем китайских нефинансовых прямых инвестиций за рубеж (ODI) упал на 35,7% по отношению к прошлогодним показателям.

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