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Угольных нарушителей Приморья приведут в чувство штрафами

Экономика
«Зачастую менталитет бизнесмена оказывается сильнее гражданского долга»

Владивосток, 17 февраля 2017, 03:40 — REGNUM  Методика расчёта ущерба окружающей среде от воздействия угольной пыли будет разработана в Приморском крае. В беседе с жителем Находки, проблемного с этой точки зрения города, губернатор Владимир Миклушевский выразил уверенность, что высокие экологические штрафы заставят стивидоров соблюдать технологию перевалки угля и строить защитные сооружения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На приёме у губернатора проживающий в Находке на протяжении 20 лет Александр Абашин заявил, что сегодня загрязнение атмосферного воздуха угольной пылью является самой острой проблемой для горожан.

«Я, как здравомыслящий человек, понимаю, что эти предприятия вносят свой вклад в развитие города, это рабочие места и налоги в городской бюджет. Несомненно, контролирующие органы принимают меры, но их, к сожалению, недостаточно. Зачастую менталитет бизнесмена оказывается сильнее гражданского долга», — констатировал приморец.

В свою очередь губернатор заявил о необходимости усиления административного воздействия и поручил доработать методику расчёта воздействия угольной пыли на окружающую среду.

«По кодексу об административных нарушениях РФ размеры штрафов абсолютно несоразмерны с оборотами предприятий, а вот штрафы в рамках природоохранного законодательства могут привести в чувство злостных нарушителей», — обозначил Миклушевский.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» намерены потребовать от Росприроднадзора принятия мер в отношении предприятий, загрязняющих воздух в приморском городе Находка угольной пылью. Об этом 14 февраля говорилось на встрече членов внутрифракционной группы Виктора Пинского с главой Минприроды Сергеем Донским, его заместителями и руководителями подведомственных служб и агентств.

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