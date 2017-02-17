Минторг КНР: Объем китайских ODI упал на 35,7% в январе

Согласно информации Министерства торговли КНР, китайские компании инвестировали в 983 иностранные предприятия в 108 странах и регионах мира в январе

Пекин, , 02:15 — REGNUM Объем китайских нефинансовых прямых инвестиций за рубеж (ODI) упал на 35,7% по отношению к прошлогодним показателям до 53,27 млрд юаней в январе нынешнего года, передает 16 февраля китайское информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальные статистические данные.

Согласно информации Министерства торговли КНР, китайские компании инвестировали в 983 иностранные предприятия в 108 странах и регионах мира в январе.

Особое инвестиционное внимание китайскими компаниями было уделено реальному сектору экономики и развивающимся отраслям промышленности, сообщил представитель министерства торговли КНР Сунь Цзивэнь.

Порядка 37,5% средств были вложены в информационно-технологические сервисы, передачу информации и программное обеспечение, что на 5,6% выше, чем за предыдущий год.

Инициатива «Пояса и пути» стала серьезным подспорьем в вопросе сотрудничества между китайскими и зарубежными фирмами. Объем исходящих нефинансовых прямых инвестиций, вовлеченных в это начинание, составил 10,6% от всего объема ODI в январе, что на 2,1% выше, чем за тот же период прошлого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объем прямых иностранных инвестиций в экономику КНР сократился на 9,2% до отметки в 80,1 млрд юаней по итогам первого месяца 2017 года

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