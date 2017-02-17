Коррупция по-африкански: Суд Нигерии заявил об «исчезновении» $20 млрд

Абуджа, , 02:10 — REGNUM Суд Нигерии одобрил арест счетов бывшего министра нефтяной промышленности Диензани Алисон Мадуэке на $110 млн, а также конфискацию ее дома стоимостью $37,5 млн в Лагосе и особняка за $18 миллионов в Абудже, передает Associated Press.

Однако претензии суда к бывшему министру гораздо внушительнее. В суде была озвучена цифра нефтяных доходов, которые «исчезли» за время руководства госпожи Мадуэке в профильном министерстве — по словам государственных обвинителей, это не менее $20 млрд.

Сама Мадуэке, которая проживает в Лондоне, полностью отрицает вину и называет дело против нее «политическим». После кратковременного ареста Скотланд-Ярдом в 2015 году бывший министр находится на свободе.

Дело госпожи Мадуэке может оказаться самым крупным из всех «коррупционных» дел в Нигерии. Ранее таковым считалось хищение $2,1 млрд, предназначенных для борьбы с «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое совершил в 2015 году бывший советник по национальной безопасности Самбо Дасуки.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховный судья Гватемалы арестован по подозрению в коррупции