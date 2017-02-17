Китайская биржа в четверг закрыла торги в плюсе Экономика Бенчмарк Shanghai Composite показал рост в 0,52%

Пекин, , 01:52 — REGNUM Китайские торги закрылись в плюсе при росте бенчмарка Shanghai Composite на 0,52% на уровне 3 229,62 пункта, передает 16 февраля информационное агентство «Синьхуа». Индекс Shenzhen вырос на 0,75 процента, достигнув отметки 10 252,96 пунктов. Индекс ChiNext также показал рост в 0,28 процента, остановившись на отметке 1 897,63 пункта к концу торгов, сообщает агентство.

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