Минторг КНР: Китай стал главной мишенью экономического протекционизма

«Китай уважает право использования ограничительных торговых мер, но при этом глубоко убежден, что ряд стран прибегает к подобным мерам нанося вред китайскому бизнесу», — представитель Министерства Торговли КНР

Пекин, , 01:39 — REGNUM Китай твердо настроен против набирающей обороты политики экономического протекционизма и примет «все необходимые меры», чтобы защитить свои юридические интересы, сообщает со ссылкой на Министерство торговли КНР агентство «Синьхуа» 16 февраля.

«Правительство начнет дипломатические переговоры в целях выстраивания диалога и сотрудничества, а также в целях помощи внутренним промышленным ассоциациям и бизнесу дать ответ на судебные иски», — заявил представитель Министерства торговли Сунь Цзивэнь во время пресс-конференции.

«Мы также прибегнем к механизмам урегулирования споров, если в этом будет необходимость», — уточнил Сунь, реагируя на растущее число протекционных торговых мер против китайской продукции в условиях слабого оздоровления мировой экономики.

По информации издания, Китай, будучи крупнейшим мировым экспортером, ощущает на себе давления со стороны растущего экономического протекционизма. В частности, китайские экспортеры подверглись рекордному числу экономических расследований. В 2016 году было инициировано 119 расследований со стороны 27 стран и регионов, что выше на 36,8% по отношению к 2015 году.

«Китай стал главной мишенью протекционистов, поскольку ряд стран периодически подвергает китайскую продукции дискриминации в целях защиты своей собственной продукции», — заявил Сунь. «Китай уважает право использования ограничительных торговых мер, но при этом глубоко убежден, что ряд стран прибегает к подобным мерам нанося вред китайскому бизнесу», — подытожил он, подчеркивая при этом, что Китай будет твердо противостоять политике протекционизма в любой форме, действуя при этом дипломатическими средствами.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что Китай будет противостоять деглобализационным процессам в мире. Так Министерство торговли КНР уже обращало внимание на то, что оно готово к ответным мерам, если против КНР будет вестись «торговая война». Кроме того, Китай начал антидемпинговое расследование против индийского импорта

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