СМИ: Белоруссия начала закупки иранской нефти

Минск, , 23:43 — REGNUM Белорусская компания «Белойл» заключила первый контракт с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) о поставке 80 тыс. тонн нефти, сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что загрузка нефти в танкеры может начаться 20 февраля. Не исключено, что иранская нефть поступит в украинский порт Одесса на Черном море или в Вентспилс на Балтийском, а оттуда по железной дороге будет доставлена в Белоруссию.

Агентство подчеркивает, что Минск активно ищет альтернативных поставщиков нефти на фоне ограничения российских поставок. Сообщается, что такое поручение правительству Белоруссии выдал президент Александр Лукашенко. В 2016 году Минск получал нефть от азербайджанской Socar, однако с января 2017 года эти поставки прекратились.

Напомним, с июля 2016 года Россия более чем на 30% сократила поставки нефти Минску, отреагировав таким образом на недоплату за поставленный Белоруссии природный газ.

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