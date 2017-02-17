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Жителям Ставрополья разрешили оплачивать штрафстоянку в рассрочку

Экономика
Соответствующий закон одобрен Думой региона

Ставрополь, 16 февраля 2017, 23:28 — REGNUM  

Жители Ставропольского края смогут оплатить транспортировку и нахождение автомобиля на штрафстоянке в течение нескольких дней после того, как заберут ее. Соответствующий закон одобрен 16 февраля на заседании регионального парламента.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, одобренные депутатами изменения в Закон Ставропольского края «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» определяют порядок расчетов.

Теперь водители смогут оплатить все расходы через 10 — 35 дней после того, как заберут автомобили со штрафстоянок. Срок рассрочки будет определен в зависимости от времени пребывания автомобиля на спецстоянке.

Законопроект вызвал ряд вопросов у депутатов. Как отметил глава комитета Думы края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь, правоприменительная практика принятого закона будет контролироваться депутатами, поскольку в этой сфере есть ряд проблем, которые необходимо учитывать.

Так, по его словам, в крае недостаточно штрафстоянок. Многие из них не муниципальные и отданы частные руки. Также частники могут зарабатывать деньги на транспортировке автомобилей.

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