Порошенко поручил СНБО бороться с угрозой энергетической безопасности
Киев, 16 февраля 2017, 22:34 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, приводящий в действие решение СНБО, предусматривающий диверсификацию поставщиков и создание резерва энергетического угля, сообщает телеканал «112 Украина».
В указе украинского президента говорится о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 февраля 2017 года «О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилению защиты критической инфраструктуры».
Указ Петра Порошенко возлагает на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины функцию контроля за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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