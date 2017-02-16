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«Шах и мат»: снизят ли банки ставки по вкладам?

Экономика
Мнение аналитика GLOBAL FX Романа Блинова

Москва, 16 февраля 2017, 21:13 — REGNUM  Рынок банковских депозитов и ставок по вкладам на данный момент представляет собой очень интересную вещь. Вопрос, будут ли коммерческие банки снижать ставки по вкладам вслед за крупнейшими розничными банками РФ, звучит достаточно риторически по ряду причин. Первая: какие розничные банки останутся «в живых» после зачистки банковского сектора со стороны ЦБ? Регулятор уже высказал своё мнение о продолжении борьбы с нечистоплотными банками в РФ. Более того, в ряде СМИ уже прозвучали цифры о количестве так называемых «непрозрачных» банков. Речь идет о прямой фальсификации рядом банков в РФ регулярной отчетности, предоставляемой банками в ЦБ. В этой связи возникает опасность для ряда кредитных организаций оказаться в «черных списках», а попав туда, что снижай ставки по вкладам, что не снижай — счастья от процесса не будет, ни вкладчикам, ни банку. Соответственно, у банков просто не останется выбора.

Не менее интересно и то, какие розничные банки в состоянии реально сделать это по существу, следуя примеру крупнейших игроков рынка. Ответ кроется как всегда в деталях и нюансах деятельности отдельно взятой кредитной организации. И детали эти носят явный экономический характер, основывающийся на принципах работы каждого банка. Банки привлекают средства вкладчиков под определённые проценты и размещают их на финансовом рынке в виде портфеля разнообразных финансовых инструментов, где львиную долю составляют кредиты. Ни для кого не секрет, что при падении потребительской активности и реальных доходов населения спрос на заёмные средства в широком понимании этого процесса падает. Это приводит к сокращению положительной маржи банков от процесса кредитования реального сектора экономики и населения в целом. Всё очень просто — привлекли вклад под 10% годовых, значит, выдали кредит под 15% годовых. Маржа 5% — наверное, живём.

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Вопрос стоимости денежной массы всегда был вопросом жизни и смерти для банков второго и третьего круга на рынке межбанковских кредитов. «Кто нас профинансирует, на каких условиях по срокам и под какую ставку?» Если ставить во главу угла эти экономические параметры, то для большинства банков снижение ставок по депозитам просто не очень выгодно, в погоне за клиентом они очень неохотно на это будут идти. Но конкуренция есть конкуренция — если вслед за снижением ставок по депозитам крупнейшие розничные банки будут уменьшать реальную стоимость кредита и расширять спектр кредитуемых субъектов, то это составит реальную конкуренцию для банков среднего и мелкого сегмента, а в условиях чистки финансовых рядов большинство банков просто попадают в патовую ситуацию. Место для реального манёвра всё меньше и меньше. С одной стороны, стоимость ресурсов, с другой стороны — востребованность этих же ресурсов, но уже с учётом банковской маржи, плюс давление регулятора. Шах и мат…

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Скорее всего, большинство банков если и будут идти на снижение ставок по вкладам, то делая это крайне неохотно. Основной вопрос для них в данном случае — стоимость денег для банка в моменте времени. Для крупнейших розничных банков экономические параметры деятельности более гибкие, и доступ к фондированию проще, что ставит их в заведомо выигрышное положение. Само по себе укрепление рубля как явление, на мой взгляд, не является драйвером в этом процессе. Основной индикатор — ставка ЦБ, а она в РФ, по сравнению с другими странами достаточно высока. А ЦБ РФ, проводя консервативную политику инфляционного таргетирования, не стремится её снижать, оставляя стоимость ресурсов для экономики на уровне 10%.

Так что ответ на вопрос напрашивается неоднозначный — это будет зависеть от целой совокупности факторов, присущих каждому банку в отдельности.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ банки начали снижать ставки

regnum author Роман Блинов
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