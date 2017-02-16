Модернизацией Челябинской области займется Сколково

Челябинск, , 21:10 — REGNUM Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Фондом развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Челябинской области.

Подписание документа состоялось сегодня, 16 февраля, в инновационном центре «Сколково», куда прибыла делегация правительства Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским. В составе южноуральской делегации на подписание соглашения прибыли: куратор экономического блока правительства Челябинской области, вице-губернатор Руслан Гаттаров, министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов и другие чиновники.

Подписанное соглашение, по мнению челябинской делегации, позволит синхронизировать меры региональной господдержки инновационной деятельности и инструменты в этой сфере фонда Сколково.

«Наша ключевая цель — это стимулирование деятельности инновационных предприятий в Челябинской области. Считаю правильным использование инновационных технологий «Сколково» при экономической модернизации нашего региона», — подчеркнул Борис Дубровский при подписании соглашения.

Документ, как считают подписанты, будет содействовать привлечению инвестиций в Челябинскую область. Также делается ставка на привлечение к инновационной деятельности талантливых студентов и молодых ученых, их обучение в технопарке и центре интеллектуальной собственности «Сколково». В планах проводить в Челябинской области «Дни Сколково», «Start Up Tour» и мероприятия Открытого университета.

Отметил значимость подписанного документа и председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов. Он сообщил, что рассматривает регионы «как места, где технологии «Сколково» могут быть эффективно применены».

Отвечать за подписанные соглашения предписано со стороны Челябинской области региональным минэконом и минсвязи.