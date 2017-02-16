Четверг, 16 Февраля 2017 года
21:15:00 МСК

Модернизацией Челябинской области займется Сколково

Экономика
В регионе намерены разрабатывать и коммерциализировать новые технологии

Челябинск, 16 февраля 2017, 21:10 — REGNUM  Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Фондом развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Челябинской области.

Подписание документа состоялось сегодня, 16 февраля, в инновационном центре «Сколково», куда прибыла делегация правительства Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским. В составе южноуральской делегации на подписание соглашения прибыли: куратор экономического блока правительства Челябинской области, вице-губернатор Руслан Гаттаров, министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов и другие чиновники.

Подписанное соглашение, по мнению челябинской делегации, позволит синхронизировать меры региональной господдержки инновационной деятельности и инструменты в этой сфере фонда Сколково.

«Наша ключевая цель — это стимулирование деятельности инновационных предприятий в Челябинской области. Считаю правильным использование инновационных технологий «Сколково» при экономической модернизации нашего региона», — подчеркнул Борис Дубровский при подписании соглашения.

Документ, как считают подписанты, будет содействовать привлечению инвестиций в Челябинскую область. Также делается ставка на привлечение к инновационной деятельности талантливых студентов и молодых ученых, их обучение в технопарке и центре интеллектуальной собственности «Сколково». В планах проводить в Челябинской области «Дни Сколково», «Start Up Tour» и мероприятия Открытого университета.

Отметил значимость подписанного документа и председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов. Он сообщил, что рассматривает регионы «как места, где технологии «Сколково» могут быть эффективно применены».

Отвечать за подписанные соглашения предписано со стороны Челябинской области региональным минэконом и минсвязи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Регионы России в условиях финансового кризиса
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Елена ХаненковаРазведка США: «Государство внутри государства» показывает зубы
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Министр промышленности Уругвая выступила в Москве с рекламной сказкой
МоскваРоссия Россия и страны Латинской Америки Экономика
NB!
16.02.17
«Краснодар» одержал первую победу в плей-офф Лиги Европы
КраснодарРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЧрезвычайная ситуация! Такого не было даже в разгар войны: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
16.02.17
Авигдор ЭскинКонец старой истории на Святой Земле: Израиль будет целым и неделимым
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
16.02.17
«Опомнитесь!»: Кургинян вновь одержал победу на «Поединке» у Соловьёва
МоскваРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
Сергей ГуркинПреступность на Украине: «АТО», безработица, хаос
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
«Рубль упадет с энтузиазмом инвесторов»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
«Судить о КПРФ по Вороненкову – это судить о Советской армии по власовцам»
Нижний НовгородРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Порошенко прогнозирует новые войны в Европе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Общество
NB!
16.02.17
Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Доллар по 57 рублей — удар по российской экономике: Ткачёв
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
Михаил ДемуринПредатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
ещё главное