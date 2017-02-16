Министр промышленности Уругвая выступила в Москве с рекламной сказкой

Москва, , 20:56 — REGNUM



«Восточная Республика Уругвай стремится убедить российских инвесторов, что страна отлично подходит не только для бизнеса, но и для жизни», заявила на бизнес-форуме в Москве министр энергетики и промышленности Уругвая Каролина Коссе, сообщает Montevideo Portal. Форум проходил 16 февраля в Торгово-промышленной палате России в рамках начавшегося официального визита в Москву президента Уругвая Табаре Васкеса.

Каролина Коссе отметила, что Уругвай — это страна для инвестиций, работы и жизни. Она напомнила, что это одна из самых благополучных стран Латинской Америки с устойчивым ростом ВВП, который с 2003 года в среднем увеличивается на 4—5 процентов. А также одна из немногих стран, где нет сильного имущественного расслоения. «За 10 последних лет уровень бедности сократился с 26 до 4 процентов. Уругвай успешно пережил международный финансовый кризис и кризисное давление последних двух лет благодаря стабильной макроэкономической политике», — сказала министр.

Коссе поделилась с аудиторией и таким примером «благополучия страны»: все начинающие школьники и студенты, а также преподаватели получают от государства в подарок компьютер с доступом в интернет. По мнению министра, Уругвай — это страна политической стабильности, в которой построено сильное правовое государство, комментирует EFE.

Уругвайский министр подчеркнула, что широкий спектр консалтинговой деятельности обеспечивает доступ к МЕРКОСУР, одиннадцати зонам свободной торговли, льготному налоговому режиму. А также, именно в Уругвае — «лучшие телекоммуникации в Латинской Америке и самый высокий уровень проникновения интернета».

На самом деле, ситуация в Уругвае не такая лучезарная, как описала ее министр. Из 12 стран региона Уругвай демонстрирует одни из самых худших показателей эффективности управления государственными предприятиями. Такие данные представлены в специальном докладе «Государственные предприятия и эффективность», подготовленном Центром по экономике и бизнес-сообществам в рамках IEEM-Held. В исследовании дан сравнительный анализ ситуации в Перу, Колумбии, Бразилии, Панаме, Чили, Мексике, Коста-Рике, Аргентине, Эквадоре, Венесуэле, Боливии и Уругвае, сообщает Diario El Pais.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после десятилетия интенсивного роста экономики Уругвай переживает спад. Ключевым приоритетом политики отныне является снижение инфляции. Тем не менее и по сей день доход на душу населения является в Уругвае одним из самых высоких в Латинской Америке. Однако, в стране сохраняется социальное неравенство. Один процент богатейшего населения владеет четырнадцатью процентами от общего дохода страны. Темпы сокращения бедности в последние годы там были низкими. 4,5% уругвайского населения и 2,9% семей можно отнести к категории бедных. Из них 0,6% и 0,7%, соответственно, были неимущими, указано в исследовании «Социальная панорама Латинской Америки 2015». Кроме этого, как и большинство валют в регионе, уругвайский песо значительно обесценился по отношению к доллару США за последний год.

Что касается «рая для инвестиций», то в Уругвае с 2016 года началось наступление на офшоры. В новые объекты для аудита включены владельцы недвижимости, операторы и пользователи зон свободной торговли, офшорных зон, аукционисты, дилеры искусства, продавцы драгоценных металлов, держатели казино и руководители предприятий, сообщала ранее La Respublica.

Кроме этого, Восточная Республика Уругвай постепенно теряет репутацию одной из самых безопасных стран Латинской Америки. Самые типичные преступления: кражи, противозаконные деяния, связанные с наркотиками, скупка краденого и грабежи, сообщает El Pais.

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